Десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: названы потери России за август

"В августе 2024 года потери противника составили около 36 810 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Кроме того, Павлюк уточнил, какое количество и виды вооружения и военной техники были уничтожены подразделениями Сил обороны Украины. В частности:

193 танка;

557 боевых бронированных машин;

1517 артиллерийских систем;

44 РСЗО;

33 средства ПВО;

2065 единиц автотехники;

278 единиц спецтехники.

Кроме того, защитники Украины сбили 5 самолетов, 2 вертолета, а также 1539 беспилотников оперативно-тактического уровня (БпЛА ОТР) и 150 вражеских ракет.