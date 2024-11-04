Десятки тисяч штрафу або в'язниця. Для українців підготували новий "закон про дрова"

Що пропонує законопроект

Законопроект 9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

"Незаконна вирубка деревини в Україні залишається серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави. Вона призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах", – йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Порушникам загрожує:

штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч грн

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис. грн

Законопроект також пропонує штрафувати громадян навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.

Карати громадян можуть також за сінокосіння і пасіння худоби, заготівля очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

Таке порушення передбачатиме накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 850 грн) і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5 100 грн).

Чому критикують законопроект

Багато юристів заявляють, що збільшення відповідальності за вирубку дерев і незаконне збереження дров може мати вкрай негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова залишаються основним видом палива взимку.

Адже від ухвалення закону постраждають не лише браконьєри, які займаються масовою вирубкою лісів на продаж, а й пересічні селяни, які придбали у них дрова без документів.

За словами юристів, таким чином майже усі жителі сільської місцевості можуть бути притягнені до кримінальної чи адміністративної відповідальності, навіть ті, хто заготовляв дрова на власних ділянках, але не має документів.

Додамо, що законопроект подали у Верховну Раду ще 1 вересня 2023 року, а ухвалили 10 жовтня 2024 року. Більшість авторів проекту – представники партії "Слуги народу".

Якщо президент підпише цей законопроект, то він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тоді Кабмін протягом двох місяців повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, це також мають зробити міністерства й центральні органи виконавчої влади.

Українців хочуть карати за зберігання деревини без документів (фото: Getty Images)

Як зараз карають за незаконну вирубку лісів

Стаття 246 чинного Кримінального Кодексу України передбачає за незаконну вирубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників накладання штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 25 500 грн).

Або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо шкоду завдали деревам у природно-заповідних зонах, то сума штрафу становить від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 – 34 000 грн) або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

У випадку, коли дії порушників призвели до тяжких наслідків, то покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.