Десятки тысяч штрафа или тюрьма. Для украинцев подготовили новый "закон о дровах"

Что предлагает законопроект

Законопроект 9665 призван предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

"Незаконная вырубка древесины в Украине остается серьезной проблемой, которая имеет негативное влияние как на окружающую среду, так и на экономику государства. Она приводит к уничтожению лесов, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и баланса экосистем, а также парков, скверов, имеющих большое значение для обеспечения права граждан на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду в населенных пунктах", – говорится в пояснительной записке.

Нарушителям грозит:

штраф от 34 тыс. грн за хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тысяч грн

от 5 до 7 лет лишения свободы, если стоимость древесины более 30 тыс. грн

Законопроект также предлагает штрафовать граждан даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м, если у них нет документов, подтверждающих происхождение.

Наказывать граждан могут также за сенокошение и пастьбу скота, заготовку тростника, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

Такое нарушение будет предусматривать наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 – 850 грн) и на должностных лиц – от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 – 5 100 грн).

Почему критикуют законопроект

Многие юристы заявляют, что увеличение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь крайне негативные последствия для жителей сел, для которых дрова являются основным видом топлива зимой.

Ведь от принятия закона пострадают не только браконьеры, занимающиеся массовой вырубкой лесов на продажу, но и обычные граждане, купившие у них дрова без документов.

По словам юристов, таким образом, почти все жители сельской местности могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, даже те, кто заготавливал дрова на собственных участках, но не имеет документов.

Добавим, что законопроект подали в Верховную Раду еще 1 сентября 2023 года, а приняли 10 октября 2024 года. Большинство авторов проекта – представители партии "Слуги народа".

Если президент подпишет этот законопроект, то он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Тогда Кабмин в течение двух месяцев должен привести свои нормативно правовые акты в соответствие с настоящим Законом, это также должны сделать министерства и центральные органы исполнительной власти.

Украинцев хотят наказывать за хранение древесины без документов (фото: Getty Images)

Как сейчас наказывают за незаконную вырубку лесов

Статья 246 действующего Уголовного Кодекса Украины предусматривает за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников наложение штрафа от тысячи до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 – 25 500 грн).

Либо арест сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, – наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Если вред причинили деревьям в природно-заповедных зонах, то сумма штрафа составляет от тысячи пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (25 500 – 34 000 грн) или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае, когда действия нарушителей привели к тяжелым последствиям, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.