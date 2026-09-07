Десятки тисяч місій НРК: у Міноборони розповіли про зростання застосування роботів

Зростання ролі наземних роботів на фронті цьогорічного літа підтвердив і перший в історії України парад дронів, який відбувся у Києві на 35-ту річницю Незалежності: Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів шести моделей українського виробництва - TerMIT, "Рись PRO", "Сімба", Ardal, "Змій" і Ratel.

Про пришвидшення закупівель наземних роботів РБК-Україна писало й раніше: обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.