UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Десятки тисяч місій НРК: у Міноборони розповіли про зростання застосування роботів

15:43 07.09.2026 Пн
1 хв
Скільки місій виконали наземні роботизовані комплекси на фронті?
aimg Лев Шевченко
Фото: місії НРК (Facebook ОК "Південь")

Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень роботи виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про зростання кількості місій

Станом на початок вересня від початку 2026 року у DELTA зафіксовано близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів. При цьому кількість таких завдань зростає щомісяця:

  • січень – 7 511;
  • лютий – 7 960;
  • березень – 9 072;
  • квітень – 11 028;
  • травень – 14 059;
  • червень – 16 664;
  • липень – 19 940;
  • серпень – 25 143.

Таким чином останнього місяця літа кількість логістичних та евакуаційних місій НРК перевищила аналогічний показник січня у 3,3 раза.

Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників.

Читайте також: Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"

Зростання ролі наземних роботів на фронті цьогорічного літа підтвердив і перший в історії України парад дронів, який відбувся у Києві на 35-ту річницю Незалежності: Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів шести моделей українського виробництва - TerMIT, "Рись PRO", "Сімба", Ardal, "Змій" і Ratel.

Про пришвидшення закупівель наземних роботів РБК-Україна писало й раніше: обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони УкраїниMiltechДрони