Десятки тысяч миссий НРК: в Минобороны рассказали о росте применения роботов

Что известно о росте количества миссий

По состоянию на начало сентября с начала 2026 года в DELTA зафиксировано около 112 000 логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов. При этом количество таких задач растет ежемесячно:

январь – 7 511;

февраль – 7 960;

март – 9072;

апрель – 11 028;

май – 14 059;

июнь – 16 664;

июль – 19 940;

август – 25143.

Таким образом, в последний месяц лета количество логистических и эвакуационных миссий НРК превысило аналогичный показатель января в 3,3 раза.

Роботы на самых опасных участках вместо людей доставляют боеприпасы, воду, питание, а также эвакуируют раненых защитников.