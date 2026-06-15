Десятки тисяч людей вийшли на протести у Женеві проти саміту G7 у сусідній Франції

За даними агентства, до демонстрації долучилися екологічні та феміністичні організації, противники імперіалізму, активісти на підтримку незалежних медіа, прихильники прав палестинців та інші групи.

Учасники зібралися в парку на березі Женевського озера, після чого вирушили ходою містом. Під час акції озером проплив човен із написом "No G7" на вітрилі.

Серед демонстрантів також помітили групу молодих людей у чорному одязі та масках. Крім того, учасники несли плакати з написами "Антисемітизм - ніколи; антисіонізм - завжди".

Під час протесту сталися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ після нападів з боку окремих учасників акції.

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На маршруті ходи були пошкоджені дерев'яні огорожі та розбиті вікна будівель. Речник поліції Женеви Александр Брайє повідомив, що після низки інцидентів правоохоронці наказали протестувальникам розійтися. За його словами, в акції взяли участь близько 20 тисяч осіб.

Напередодні саміту влада Франції та Швейцарії залучила тисячі поліцейських для забезпечення безпеки. Триденна зустріч лідерів G7 відбудеться у французькому курортному місті Евіан-ле-Бен. На час проведення заходу відкритими залишаться лише сім із 35 автомобільних пунктів пропуску на кордоні між двома країнами.

Також влада перекрила низку доріг, заборонила несанкціоновані зібрання та пообіцяла компенсаційну підтримку бізнесу, який може зазнати збитків через можливі заворушення. Через побоювання щодо безладів десятки магазинів і підприємств закрили вітрини дерев'яними щитами. Подібні заходи безпеки застосовувалися і під час саміту G7 в Евіані у 2003 році.

Водночас, як очікується, європейські лідери під час зустрічей із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 намагатимуться заручитися його підтримкою щодо просування нових мирних переговорів між Україною та Росією.