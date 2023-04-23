Десятки тисяч людей вийшли на протести в Ізраїлі
Тисячі людей знову вийшли на мітинг в Ізраїлі через плани уряду щодо реформування судової системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Ввечері, 22 квітня тисячі людей зібрались біля офісу прем'єр-міністра, щоб висловити свою незгоду із реформуванням правосуддя в країні. Масове невдоволення жителів Ізраїлю триває протягом кількох місяців.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху погодився відкласти ухвалення закону про судову реформу до літа, однак протестувальники вважають, що це лише затягування часу.
Судова реформа включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду та серйозне обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.
Раніше ми писали, сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.
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