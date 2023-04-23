Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле

Тысячи людей снова вышли на митинг в Израиле из-за планов правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Вечером 22 апреля тысячи человек собрались возле офиса премьер-министра, чтобы выразить свое несогласие с реформированием правосудия в стране. Массовое недовольство жителей Израиля продолжается несколько месяцев.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета, однако протестующие считают, что это только затягивание времени.

Судебная реформа включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.