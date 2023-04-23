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Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле

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Воскресенье 23 апреля 2023 01:26
Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле Фото: массовые протесты в Израиле против судебной реформы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тысячи людей снова вышли на митинг в Израиле из-за планов правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Вечером 22 апреля тысячи человек собрались возле офиса премьер-министра, чтобы выразить свое несогласие с реформированием правосудия в стране. Массовое недовольство жителей Израиля продолжается несколько месяцев.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета, однако протестующие считают, что это только затягивание времени.

Судебная реформа включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.

Ранее мы писали, что сотни тысяч израильтян протестуют против принятия судебной реформы в стране.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе до лета.

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Израиль Судебная реформа
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