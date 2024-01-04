Десятки танків, артсистем та 780 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 4 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 362280 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 28 арсистем та 32 автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.01.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. Авіація вразила 12 районів зосередження особового складу супротивника. Зокрема, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм у Херсонській області.
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