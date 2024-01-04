Десятки танков, артсистем и 780 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 4 января, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 362280 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 28 арсистем и 32 автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника. В частности, ВСУ продолжают расширять плацдарм в Херсонской области.
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