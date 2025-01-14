Десятки танкерів із російською нафтою зупинилися після останніх санкцій США

За даними MarineTraffic і сервісу відстеження суден LSEG, 13 січня п'ять із цих танкерів стояли на якорі біля китайських портів, ще сім кинули якір біля берегів Сінгапуру, а решта зупинилися біля берегів Росії у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Міністерство фінансів США 10 січня запровадило санкції проти російських виробників нафти "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також проти 183 суден, що перевозили російську нафту. Санкції спрямовані на доходи, які Москва використовувала для фінансування війни з Україною.

Деякі порти почали діяти до останніх заходів США. Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити у свої порти, повідомили трейдери минулого тижня.

Аналітики підрахували, що близько 10% світового флоту нафтових танкерів потрапили під санкції США.

Деякі фрахтувальники вже намагалися забронювати судна після оголошення про санкції, що вказує на скорочення пропозиції суден.

"Збільшення попиту на експорт до Індії та Китаю з-за меж Росії призведе до збільшення попиту на несанкціоновані танкерні перевезення", - заявила торгова аналітична платформа Kpler.