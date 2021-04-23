Десятки раненых и арестованных. В Иерусалиме произошли межэтнические столкновения

В результате столкновений в Иерусалиме в ночь на 23 апреля пострадали более сотни палестинцев и десятки полицейских. Конфликт произошел между крайне правыми израильтянами и палестинцами.
Об этом пишет The Times of Israel.
Сообщается, что ожесточенные столкновения произошли возле Дамасских ворот Старого города Иерусалима, когда на улицы вышли около 300 крайне правых израильских активистов и сотни палестинцев. Израильтяне скандировали "Смерть арабам", полиции пришлось применить водометы и светошумовые гранаты, чтобы разнять конфликтующие группы.
Фото: столкновения в Иерусалиме (twitter com budier reeham)
Также сообщается, что палестинцы забрасывали полицию камнями. По данным Красного Полумесяца, по меньшей мере 105 палестинцев были ранены, в том числе 22 госпитализированы. Полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали около 20 офицеров.
Также сообщается, что более 50 человек были арестованы за бросание камней, запуск фейерверков, нападение на полицейских и другое насилие во время беспорядков.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал вакцинацию палестинцев от COVID.
Также сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом в Гааге и не признает его юрисдикцию для начала расследования ситуации в Палестине.