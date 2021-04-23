Десятки поранених і заарештованих. В Єрусалимі сталися міжетнічні сутички

Повідомляється, що запеклі зіткнення сталися біля Дамаських воріт Старого міста Єрусалиму, коли на вулиці вийшли близько 300 правих ізраїльських активістів і сотні палестинців. Ізраїльтяни скандували "Смерть арабам", поліції довелося застосувати водомети і світлошумові гранати, щоб розняти конфліктуючі групи.

Фото: зіткнення в Єрусалимі (twitter.com/mm6981229)

Також повідомляється, що палестинці закидали поліцію камінням. За даними Червоного Півмісяця, щонайменше 105 палестинців були поранені, в тому числі 22 госпіталізовані. Поліція повідомила, що в ході зіткнень постраждали близько 20 офіцерів.

Також повідомляється, що понад 50 осіб було заарештовано за кидання каменів, запуск феєрверків, напад на поліцейських та інше насильство під час заворушень.