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Десятки поранених і заарештованих. В Єрусалимі сталися міжетнічні сутички

Автор: РБК-Україна

В результаті зіткнень в Єрусалимі в ніч на 23 квітня постраждали більше сотні палестинців і десятки поліцейських. Конфлікт стався між правими ізраїльтянами і палестинцями.

Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що запеклі зіткнення сталися біля Дамаських воріт Старого міста Єрусалиму, коли на вулиці вийшли близько 300 правих ізраїльських активістів і сотні палестинців. Ізраїльтяни скандували "Смерть арабам", поліції довелося застосувати водомети і світлошумові гранати, щоб розняти конфліктуючі групи.

Фото: зіткнення в Єрусалимі (twitter.com/mm6981229)

Також повідомляється, що палестинці закидали поліцію камінням. За даними Червоного Півмісяця, щонайменше 105 палестинців були поранені, в тому числі 22 госпіталізовані. Поліція повідомила, що в ході зіткнень постраждали близько 20 офіцерів.

Також повідомляється, що понад 50 осіб було заарештовано за кидання каменів, запуск феєрверків, напад на поліцейських та інше насильство під час заворушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав вакцинацію палестинців від COVID.

Також повідомлялося, що Ізраїль відмовився співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі і не визнає його юрисдикцію для початку розслідування ситуації в Палестині.

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