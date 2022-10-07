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Десятки ракет загрожують Україні. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Фото: У Чорному морі перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 32 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму. Як і раніше напоготові до застосування 3 надводних і 2 підводних носії "Калібрів", 32 ракети загрожують усім регіонам України", - зазначили військові.

В ОК "Південь" підкреслили, що, враховуючи тяжіння росіян до сакральних дат, у ювілей свого диктатора окупанти цілком імовірно можуть влаштувати масовані атаки.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні та обережні", - додали наші воїни.

Нагадаємо, українські захисники продовжують контролювати ситацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 6 жовтня відбили 3 спроби наступу російських окупантів.

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Війна Росії проти України