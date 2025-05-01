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Десятки ракет та тисячі дронів. Повітряні сили розкрили ефективність ППО у квітні

Фото: Повітряні сили розкрили ефективність ППО у квітні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом квітня 2025-го протиповітряна оборона (ППО) України знищила більше 2 тисяч повітряних цілей, серед яких десятки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

 Загалом протягом квітня було знищено 2332 повітряні цілі, серед яких: 

  • 38 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 1214 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 689 розвідувальних БпЛА;
  • 364 БпЛА інших типів.

Зокрема авіація повітряних сил здійснила більше 610 вильотів, серед яких: 

  • близько 330 - на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 200 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

"У квітні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 326 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - додаю Повітряні сили. 

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал зброї - від ракет і дронів до артилерії та авіації. Атаки відбуваються як по прифронтових зонах, так і по містах у глибокому тилу. Часто удари мають комплексний характер: одночасно застосовуються різні типи озброєння, що ускладнює роботу ППО та рятувальників.

Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.

У тому ж числі щоночі ворог запускає дрони. Наприклад, у ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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