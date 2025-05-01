Десятки ракет та тисячі дронів. Повітряні сили розкрили ефективність ППО у квітні

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи широкий арсенал зброї - від ракет і дронів до артилерії та авіації. Атаки відбуваються як по прифронтових зонах, так і по містах у глибокому тилу. Часто удари мають комплексний характер: одночасно застосовуються різні типи озброєння, що ускладнює роботу ППО та рятувальників.

Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.

У тому ж числі щоночі ворог запускає дрони. Наприклад, у ніч на 1 травня російські терористи запустили проти України 170 дронів та п'ять балістичних ракет "Іскандер-М".

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