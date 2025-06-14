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Десятки ракет і постраждалі: деталі третьої хвилі удару Ірану по Ізраїлю

Фото: Іран вдарив по Ізраїлю ракетами (x.com/Mdais)
Автор: Іван Носальський

Іран провів третю хвилю атаки на Ізраїль. Уже відомо, що іранські війська задіяли десятки ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Telegram, The Times of Israel, і національну медичну службу Ізраїлю MDA в соцмережі X.

Як проходила атака

"За останню годину з Ірану в бік держави Ізраїль було випущено кілька десятків ракет", - розповіли в Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ уточнив, що деякі з ракет були перехоплені.

Водночас пошуково-рятувальні служби працюють у низці місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння ракет.

Що відомо про постраждалих

The Times of Israel пише, що станом на зараз є неофіційна інформація: п'ятеро людей дістали поранення, зокрема одна - легкі.

Медичний центр "Іхілов" пише, що сімох поранених доправили до лікарень. У більшості пацієнтів травми легкого ступеня тяжкості, в одного - середнього.

Водночас у районі Тель-Авіва осколками ракети було пошкоджено мобільну реанімаційну машину ізраїльської національної медичної служби MDA.

"Два члени екіпажу, які були в захисній екіпіровці, отримали легкі поранення від осколків скла. Їм було надано допомогу на місці", - ідеться в повідомленні MDA.

Фото: ракета Ірану пошкодила мобільну реанімаційну машину (x.com/Mdais)

Удар по Ізраїлю

Нагадаємо, Іран 13 червня ввечері запустив по Ізраїлю менше сотні балістичних ракет у дві хвилі. Унаслідок цього удару були руйнування, 34 людини постраждали.

При цьому вже 14 червня вночі почалася третя хвиля атак. У низці міст Ізраїлю оголосили тривогу.

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ІзраїльІранРакетний удар