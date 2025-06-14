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Десятки ракет и пострадавшие: детали третьей волны удара Ирана по Израилю

Фото: Иран ударил по Израилю ракетами (x.com/Mdais)
Автор: Иван Носальский

Иран провел третью волну атаки на Израиль. Уже известно, что иранские войска задействовали десятки ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, The Times of Israel, и национальную медицинскую службу Израиля MDA в соцсети X.

Как проходила атака

"За последний час из Ирана в сторону государства Израиль было выпущено несколько десятков ракет", - рассказали в Армии обороны Израиля. 

ЦАХАЛ уточнил, что некоторые из ракет были перехвачены. 

При этом поисково-спасательные службы работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении ракет.

Что известно о пострадавших

The Times of Israel пишет, что по состоянию на сейчас есть неофициальная информация пять человек получили ранения, в том числе один - легкие.

Медицинский центр Ихилов пишет, что семь раненых были доставлены в больницы. У большинства пациентов травмы легкой степени тяжести, у одного - средней.

В то же время в районе Тель-Авива осколками ракеты была повреждена мобильная реанимационная машина израильской национальной медицинской службы MDA. 

"Два члена экипажа, которые были в защитной экипировке, получили легкие ранения от осколков стекла. Им была оказана помощь на месте", - сказано в сообщении MDA.

Фото: ракета Ирана повредила мобильную реанимационную машину (x.com/Mdais)

Удар по Израилю

Напомним, Иран 13 июня вечером запустил по Израилю меньше сотни баллистических ракет в две волны. В результате этого удара были разрушения, 34 человека пострадали.

При этом уже 14 июня ночью началась третья волна атак. В ряде городов Израиля объявили тревогу.

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ИзраильИранРакетный удар