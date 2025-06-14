Десятки ракет и пострадавшие: детали третьей волны удара Ирана по Израилю

Как проходила атака

"За последний час из Ирана в сторону государства Израиль было выпущено несколько десятков ракет", - рассказали в Армии обороны Израиля.



ЦАХАЛ уточнил, что некоторые из ракет были перехвачены.

При этом поисково-спасательные службы работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении ракет.

Что известно о пострадавших

The Times of Israel пишет, что по состоянию на сейчас есть неофициальная информация пять человек получили ранения, в том числе один - легкие.

Медицинский центр Ихилов пишет, что семь раненых были доставлены в больницы. У большинства пациентов травмы легкой степени тяжести, у одного - средней.

В то же время в районе Тель-Авива осколками ракеты была повреждена мобильная реанимационная машина израильской национальной медицинской службы MDA.

"Два члена экипажа, которые были в защитной экипировке, получили легкие ранения от осколков стекла. Им была оказана помощь на месте", - сказано в сообщении MDA.

Фото: ракета Ирана повредила мобильную реанимационную машину (x.com/Mdais)