Десятки "прильотів" вже зранку. Армія РФ вчергове атакувала Сумську область

Зранку у середу, 12 квітня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумської області. Під ударом опинилася Білопільська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Зранку росіяни здійснили обстріл з мінометів Білопільської громади - 30 прильотів. Попередньо - без наслідків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".
Зокрема, 11 квітня окупанти обстріляли два райони Сумської області з мінометів.
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