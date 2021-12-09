Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в Киеве

Спасатели "Киевской службы спасения" за сутки убрали 10 локаций от последствий непогоды, связанных с ледяным дождем. Работники компании продолжают отрабатывать вызовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В ведомстве уточняют, что спасатели продолжают отрабатывать вызовы.

В частности, уточняется, что по состоянию на 14:00 с помощью спецтехники спасатели убрали:

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" за сутки убрали 10 локаций от сваленных непогодой деревьев", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве 8 и 9 декабря ночью и утром на дорогах наблюдался гололед (и уровень опасности, желтый). Последствием непогоды стали упавшие деревья.

Отметим, до конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления, сильных морозов пока не ожидается.

Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.