Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в Киеве
Спасатели "Киевской службы спасения" за сутки убрали 10 локаций от последствий непогоды, связанных с ледяным дождем. Работники компании продолжают отрабатывать вызовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.
"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" за сутки убрали 10 локаций от сваленных непогодой деревьев", - говорится в сообщении.
В частности, уточняется, что по состоянию на 14:00 с помощью спецтехники спасатели убрали:
- сломанную ветвь на улице Мазепы, 12 (вызов поступил в 20:00 8 декабря);
- дерево, упавшее на проезжую часть по улице Екатерины Билокур, 4 (выезд состоялся в 20:40 8 декабря);
- дерево, которое перегородило проезжую часть по улице Богдана Гаврилишина, 18 (работы выполняли с 00:00 9 декабря);
- дерево, упавшее на трассу на Минском проспекте возле хутора Никольского (работы по уборке выполняли с 05:30 9 декабря);
- дерево, упавшее на дорогу по улице Ушинского, 27 (вызов поступил в 06:00 9 декабря);
- дерево на дороге по улице Полковой, 57-В (выезд состоялся в 07:00 9 декабря);
- дерево, упавшее на улице Пушкинской, 12 (работы продолжались с 07:30 9 декабря);
- дерево, упавшее на здание по улице Багговутовской, 1 (выезд состоялся в 9:30 9 декабря);
- упавшее на автомобиль дерево на переулке Лабораторном, 9 (работы по ликвидации последствий выполняли с 10:44 9 декабря);
- упавшее дерево на улице Московской, 39-А (работы начали выполнять в 12:50 9 декабря).
В ведомстве уточняют, что спасатели продолжают отрабатывать вызовы.
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Напомним, что в Киеве 8 и 9 декабря ночью и утром на дорогах наблюдался гололед (и уровень опасности, желтый). Последствием непогоды стали упавшие деревья.
Отметим, до конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления, сильных морозов пока не ожидается.
Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.