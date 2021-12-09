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Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в Киеве

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 16:59
Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в Киеве Фото: Последствия ледяного дождя в Киеве (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Спасатели "Киевской службы спасения" за сутки убрали 10 локаций от последствий непогоды, связанных с ледяным дождем. Работники компании продолжают отрабатывать вызовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" за сутки убрали 10 локаций от сваленных непогодой деревьев", - говорится в сообщении.

В частности, уточняется, что по состоянию на 14:00 с помощью спецтехники спасатели убрали:

  • сломанную ветвь на улице Мазепы, 12 (вызов поступил в 20:00 8 декабря);
  • дерево, упавшее на проезжую часть по улице Екатерины Билокур, 4 (выезд состоялся в 20:40 8 декабря);
  • дерево, которое перегородило проезжую часть по улице Богдана Гаврилишина, 18 (работы выполняли с 00:00 9 декабря);
  • дерево, упавшее на трассу на Минском проспекте возле хутора Никольского (работы по уборке выполняли с 05:30 9 декабря);
  • дерево, упавшее на дорогу по улице Ушинского, 27 (вызов поступил в 06:00 9 декабря);
  • дерево на дороге по улице Полковой, 57-В (выезд состоялся в 07:00 9 декабря);
  • дерево, упавшее на улице Пушкинской, 12 (работы продолжались с 07:30 9 декабря);
  • дерево, упавшее на здание по улице Багговутовской, 1 (выезд состоялся в 9:30 9 декабря);
  • упавшее на автомобиль дерево на переулке Лабораторном, 9 (работы по ликвидации последствий выполняли с 10:44 9 декабря);
  • упавшее дерево на улице Московской, 39-А (работы начали выполнять в 12:50 9 декабря).

В ведомстве уточняют, что спасатели продолжают отрабатывать вызовы.

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Десятки поваленных деревьев. Появились фото последствий ледяного дождя в КиевеФото: Последствия ледяного дождя в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Напомним, что в Киеве 8 и 9 декабря ночью и утром на дорогах наблюдался гололед (и уровень опасности, желтый). Последствием непогоды стали упавшие деревья.

Отметим, до конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления, сильных морозов пока не ожидается.

Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.

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