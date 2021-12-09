Десятки повалених дерев. З'явилися фото наслідків крижаного дощу в Києві
Рятувальники "Київської служби порятунку" за добу прибрали 10 локацій від наслідків негоди, пов'язаних з крижаним дощем. Працівники компанії продовжують відпрацьовувати виклики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.
"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" за добу прибрали 10 локацій від повалених негодою дерев", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, уточнюється, що станом на 14:00 за допомогою спецтехніки рятувальники прибрали:
- зламану гілку на вулиці Мазепи, 12 (виклик надійшов о 20:00 8 грудня);
- дерево, що впало на проїжджу частину по вулиці Катерини Білокур, 4 (виїзд відбувся о 20:40 8 грудня);
- дерево, яке перегородило проїжджу частину по вулиці Богдана Гаврилишина, 18 (роботи виконували з 00:00 9 грудня);
- дерево, що впало на трасу на Мінському проспекті біля хутора Нікольського (роботи з прибирання виконували з 05:30 9 грудня);
- дерево, що впало на дорогу по вулиці Ушинського, 27 (виклик надійшов о 06:00 9 грудня);
- дерево на дорозі по вулиці Полковій, 57-В (виїзд відбувся о 07:00 9 грудня);
- дерево, що впало на вулиці Пушкінській, 12 (роботи тривали з 07:30 9 грудня);
- дерево, що впало на будівлю по вулиці Багговутівській, 1 (виїзд відбувся о 9:30 9 грудня);
- дерево, що впало на автомобіль, на провулку Лабораторному, 9 (роботи з ліквідації наслідків виконували з 10:44 9 грудня);
- дерево, що впало на вулиці Московській, 39-а (роботи почали виконувати о 12:50 9 грудня).
У відомстві уточнюють, що рятувальники продовжують відпрацьовувати виклики.
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Фото: наслідки крижаного дощу в Києві (kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, що в Києві 8 і 9 грудня вночі і вранці на дорогах спостерігалася ожеледь (і рівень небезпеки, жовтий). Наслідком негоди стали дерева, що впали.
Зазначимо, до кінця цього тижня вся територія України буде перебувати в полі низького тиску, сильних морозів поки не очікується.
Як ми раніше писали, синоптики повідомили про потепління, яке йде в Україну.