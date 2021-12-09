Десятки повалених дерев. З'явилися фото наслідків крижаного дощу в Києві

Рятувальники "Київської служби порятунку" за добу прибрали 10 локацій від наслідків негоди, пов'язаних з крижаним дощем. Працівники компанії продовжують відпрацьовувати виклики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

У відомстві уточнюють, що рятувальники продовжують відпрацьовувати виклики.

Зокрема, уточнюється, що станом на 14:00 за допомогою спецтехніки рятувальники прибрали:

"Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" за добу прибрали 10 локацій від повалених негодою дерев", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві 8 і 9 грудня вночі і вранці на дорогах спостерігалася ожеледь (і рівень небезпеки, жовтий). Наслідком негоди стали дерева, що впали.

Зазначимо, до кінця цього тижня вся територія України буде перебувати в полі низького тиску, сильних морозів поки не очікується.

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