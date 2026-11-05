Десятки полонених та знищених цілей: ГУР провели операцію "Чебуречна" на Сумщині

Нагадаємо, що раніше у ГУР розкрили вищі навчальні заклади та наукові установи РФ, які працюють на "оборонку".

Зокрема, вони займаються розробкою ракет та перспективних безпілотників.

Крім того, російські окупанти активно використовують для ударів по Україні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Попри значні бойові втрати Су-34, Росія продовжує виробництво та модернізацію цієї ударної авіації.