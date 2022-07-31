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Десятки оккупантов и склады боеприпасов: ВСУ назвали потери России на юге

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 31 июля 2022 02:46
Десятки оккупантов и склады боеприпасов: ВСУ назвали потери России на юге Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили живую силу противника, русские склады и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Большую Костромку. Сгорел частный дом. Человеческих потерь нет.

9 раз вражеская авиация атаковала позиции ВСУ вертолетами в Бериславском и Баштанском районах. Без потерь.

Украинская авиация нанесла 6 результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами - по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.

Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили силы и запасы врага.

Подтвержденные потери составляют: 33 оккупанта, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, украинская авиация за сутки уничтожила два ротных опорных пункта и до 20 единиц боевой бронированной техники врага.

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Херсонская область
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