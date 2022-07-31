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Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и ротные опорные пункты врага

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Воскресенье 31 июля 2022 00:07
Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и ротные опорные пункты врага Фото: Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов и ротные опорные пункты врага (mil in ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинская авиация за сутки уничтожила два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта и до 20 единиц боевой бронированной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что штурмовая авиация Воздушных сил Украины на нескольких стратегических направлениях нанесла мощные удары с применением различного ракетно-бомбового вооружения

Был уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Также под Изюмом авиация ВСУ била по истребителю врага Су-30см, который ранее атаковал украинские штурмовики Су-25.

"К сожалению, сбить истребитель россиян не удалось из-за большого расстояния, впрочем, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 отогнали, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", - говорится в сообщении.

Воздушные силы за сутки уничтожили десятки оккупантов.

Напомним, украинские защитники продолжают атаковать российских оккупантов на юге. За минувшую ночь ВСУ уничтожили несколько складов с боеприпасами и топливом.

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Воздушные силы Украины
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