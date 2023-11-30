Десятки знищеної техніки і полонені росіяни: яка ситуація на Таврійському напрямку

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку", - інформує Тарнавський.

Втрати ворога

За минулу добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також українські захисники повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин.

Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів.

"Минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі у Донецькій області. Майже всі - це скидання КАБів з літаків Су-35", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог безрезультатно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників.

Окупанти продовжують здаватись в полон

Минулої доби ще 4 загарбники здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити.

Також українські бійці знищили 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 склади боєприпасів.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - підсумував Тарнавський.