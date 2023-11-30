Десятки уничтоженной техники и пленные россияне: какова ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 29 ноября, украинские военные уничтожили почти 500 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.
"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику", - информирует Тарнавский.
За прошедшие сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также украинские защитники полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин.
Всего зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.
"За минувшие сутки российские террористы нанесли 8 ракетных ударов. Ранены 10 гражданских, среди них 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все в Донецкой области. Почти все - это сброс КАБов с самолетов Су-35", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг безрезультатно вел штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбиты 22 атаки захватчиков.
За прошедшие сутки еще 4 захватчика сдались в плен. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор, и останутся жить.
Также украинские бойцы уничтожили 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов.
"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подытожил Тарнавский.
По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.
В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.
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