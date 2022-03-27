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Десятки общин и ряд монастырей в разных областях перешли в ПЦУ, - Епифаний

Фото: митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В разных областях Украины множество общин и монастырей уже перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ПЦУ митрополита Епифания в Twitter.

"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу церкви и Украины. Дверь Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!" - отметил Епифаний.

Напомним, во Львовской области две церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в подчинение Православной церкви Украины.

Ранее митрополит Епифаний призвал духовенство и общины Московского патриархата перейти в ПЦУ.

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ЕпифанийПЦУ