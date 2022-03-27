Десятки общин и ряд монастырей в разных областях перешли в ПЦУ, - Епифаний
В разных областях Украины множество общин и монастырей уже перешли в Православную церковь Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ПЦУ митрополита Епифания в Twitter.
"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу церкви и Украины. Дверь Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!" - отметил Епифаний.
Напомним, во Львовской области две церковные общины Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в подчинение Православной церкви Украины.
Ранее митрополит Епифаний призвал духовенство и общины Московского патриархата перейти в ПЦУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.