Десятки громад і низка монастирів у різних областях перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

У різних областях України безліч громад і монастирів вже перейшли в Православну Церкву України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ПЦУ митрополита Епіфанія в Twitter.

"Десятки громад, ряд монастирів в різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і послідували томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь церкви і України. Двері Православної церкви України і наші серця відкриті для всіх!" - зазначив Епіфаній.