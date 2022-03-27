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Десятки громад і низка монастирів у різних областях перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

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Неділя 27 березня 2022 07:12
Десятки громад і низка монастирів у різних областях перейшли до ПЦУ, - Епіфаній Фото: митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У різних областях України безліч громад і монастирів вже перейшли в Православну Церкву України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ПЦУ митрополита Епіфанія в Twitter.

"Десятки громад, ряд монастирів в різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і послідували томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь церкви і України. Двері Православної церкви України і наші серця відкриті для всіх!" - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, у Львівській області дві церковні громади Української Православної церкви Московського патріархату перейшли у підпорядкування Православної церкви України.

Раніше митрополит Епіфаній закликав духовенство і громади Московського патріархату перейти в ПЦУ.

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Єпіфаній ПЦУ
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