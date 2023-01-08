Десятки людей приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: є затримані

У Вірменії активісти позапарламентського блоку "Національно-демократичний полюс" влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі, частину людей затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Азатутюн ".

з Єревану до Гюмрі не давали учасникам акції наблизитися до вулиці, де розташована військова частина, та заявили, що

Учасники акції заявили, що Вірменія має вийти з ОДКБ та сказати "ні російській окупації".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російська миротворча місія у Нагірному Карабаху не виконує своїх зобов'язань.

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