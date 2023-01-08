Десятки людей приехали пикетировать российскую базу в Армении: есть задержанные

В Армении активисты внепарламентского блока "Национально-демократический полюс" устроили пикет у российской военной базы в Гюмре, часть людей задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутют".
Участники акции заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать "нет российской оккупации".
не давали участникам акции приблизиться к улице, где расположена военная часть, и заявили, что
Напомним,
Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не выполняет своих обязательств.
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