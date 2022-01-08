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Десятки людей погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

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Пакистан, Суббота 08 января 2022 14:18
Десятки людей погибли в машинах во время снегопада в Пакистане Фото: снегопад (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Более двадцати человек погибли в районе города Мурри в пакистанской провинции Пенджаб из-за аномального снегопада. Автомобили оказались погребенными под сугробами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"По меньшей мере 21 человек погиб в результате сильного снегопада, из-за которого люди застряли в автомобилях на севере Пакистана. Военные пытаются расчистить дороги и спасти тех, кто все еще находится в ловушке возле города Мурри на вершине холма", - пишет издание.

Кроме того, СМИ уточняет, что всего под снегом оказались примерно тысяча автомашин.

В данный момент район объявлен зоной бедствия.

Стоит отметить, что в последние дни в район города Мурри прибыли туристы на более чем 100 тысячах автомобилей для того, чтобы понаблюдать за необычно сильным снегопадом. По данным полиции, это вызвало огромные пробки на дорогах, ведущих в город и из него.

Напомним, с воскресенья, 9 января, в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 7:00.

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