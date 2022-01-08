Десятки людей загинули в машинах під час снігопаду в Пакистані

Більше двадцяти людей загинули в районі міста Муррі в пакистанській провінції Пенджаб через аномальний снігопад. Автомобілі виявилися заблокованими під заметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Щонайменше 21 людина загинула в результаті сильного снігопаду, через який люди застрягли в автомобілях на півночі Пакистану. Військові намагаються розчистити дороги і врятувати тих, хто все ще знаходиться в пастці біля міста Муррі на вершині пагорба", - пише видання.

Крім того, ЗМІ уточнює, що всього під снігом опинилися приблизно тисяча автомашин.

В даний момент район оголошений зоною лиха.

Варто відзначити, що в останні дні в район міста Муррі прибули туристи на більш ніж 100 тисячах автомобілів для того, щоб поспостерігати за незвично сильним снігопадом. За даними поліції, це викликало величезні пробки на дорогах, що ведуть в місто і з нього.