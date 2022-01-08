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Десятки людей загинули в машинах під час снігопаду в Пакистані

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Пакистан, Субота 08 січня 2022 14:18
Десятки людей загинули в машинах під час снігопаду в Пакистані Фото: снігопад (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Більше двадцяти людей загинули в районі міста Муррі в пакистанській провінції Пенджаб через аномальний снігопад. Автомобілі виявилися заблокованими під заметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Щонайменше 21 людина загинула в результаті сильного снігопаду, через який люди застрягли в автомобілях на півночі Пакистану. Військові намагаються розчистити дороги і врятувати тих, хто все ще знаходиться в пастці біля міста Муррі на вершині пагорба", - пише видання.

Крім того, ЗМІ уточнює, що всього під снігом опинилися приблизно тисяча автомашин.

В даний момент район оголошений зоною лиха.

Варто відзначити, що в останні дні в район міста Муррі прибули туристи на більш ніж 100 тисячах автомобілів для того, щоб поспостерігати за незвично сильним снігопадом. За даними поліції, це викликало величезні пробки на дорогах, що ведуть в місто і з нього.

Нагадаємо, з неділі, 9 січня, в Києві будуть обмежувати в'їзд вантажівок через погіршення погоди. Заборона почне діяти з 7:00.

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