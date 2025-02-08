Десятки стран выступили против санкций Трампа в отношении МУС

В четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). На событие отреагировал правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание пишет, что в ответ на постановление, МУС призвал в пятницу 125 государств-участников, которые ратифицировали Римский статут, выступить против санкций, назвав действия Вашингтона попыткой "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

На данный момент 79 стран, включая Бразилию, Канаду, Данию, Мексику и Нигерию, опубликовали совместное письмо, в котором предупредили, что санкции "увеличат риск безнаказанности за самые серьезные преступления и поставят под угрозу международное верховенство права".

The Guardian отмечает, что давние союзники США оказались в разногласиях с Вашингтоном, а глава ведущей глобальной правозащитной организации назвал его "мстительным".

СМИ также привело реакции ряда европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции "поставят под угрозу институт, который призван гарантировать, что диктатора этого мира не смогут просто так преследовать людей и развязывать войны".

Франция сказала, что подтвердит свою поддержку МУС и мобилизуется вместе со своими партнерами, чтобы МУС мог продолжить свою миссию. В Лондоне представитель премьера Британии Кира Стармера заявил, что Великобритания поддерживает независимость суда.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что МУС дал "голос жертвам во всем мире" и что он "должен иметь возможность свободно вести борьбу с глобальной безнаказанностью", в то время как главное правозащитное учреждение ООН заявило, что решение Трампа должно быть отменено.

