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Десятки ДТП: Киев сковали пробки

Киев, Пятница 18 декабря 2020 18:51
Десятки ДТП: Киев сковали пробки
Фото: автомобили (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киев по состоянию на 18:50 остановился в пробках, которые парализовали основные магистрали. Также на столичных дорогах произошло более десятка дорожно-транспортных происшествий.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки образовались на Воздухофлотском проспекте, Победы, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге.

Из-за ДТП, которые произошли возле метро Нивки, образовалась пробка на проспекте Победы.

Также затруднено движение по улицам Елены Телиги, Академика Грекова, Щусева, Святошинской, Новоконстантиновской, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

На Телиги и Новоконстантиновской произошли два ДТП. На Богатырской, Маршала Малиновского и Оболонском проспекте также затруднено движение из-за аварий.

Десятки ДТП: Киев сковали пробки

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, проспекте Мира, улице Тампере, улице Евгения Сверстюка, Русановской набережной, улице Братиславской бульваре Перова и проспекте Юрия Гагарина.

На Набережном шоссе и Броварском проспекте также ограничено движение из-за ДТП.

Движение на Северном мосту затруднено в направлении левого берега.

Десятки ДТП: Киев сковали пробки

Напомним, сегодня в Киеве на Стеклянном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле.

Кроме того, 15 декабря электроопоры на Шулявском мосту упали. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

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