Десятки ДТП: Київ скували затори

Фото: автомобілі (РБК-Україна)

Київ станом на 18:50 зупинився у заторах, які паралізували основні магістралі. Також на столичних дорогах сталося понад десятки дорожньо-транспортних пригод.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори утворилися на Повітрофлотському проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Михайла Грушевського, Великій Житомирській, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставелі і на Кільцевій дорозі.

Через ДТП, які сталися біля метро Нивки, утворився затор на проспекті Перемоги.

Також ускладнено рух по вулицях Олени Теліги, Академіка Грекова, Щусєва, Святошинської, Новокостянтинівської, на бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки.

На Теліги та Новокостянтинівській сталися два ДТП. На Богатирській, Маршала Малиновського та Оболонському проспекті також ускладнено рух через аварії.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності, проспекті Миру, вулиці Тампере, вулиці Євгена Сверстюка, Русанівській набережній, вулиці Братиславській бульварі Перова і проспекту Юрія Гагаріна.

На Набережному шосе та Броварському проспекті також обмежено рух через ДТП.

Рух на Північному мосту утруднено у напрямку лівого берега.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Скляному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі.

Крім того, 15 грудня електроопори на Шулявському мосту впали. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали по шляхопроводу.