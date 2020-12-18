ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Десятки ДТП: Київ скували затори

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 18:51
Десятки ДТП: Київ скували затори
Фото: автомобілі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київ станом на 18:50 зупинився у заторах, які паралізували основні магістралі. Також на столичних дорогах сталося понад десятки дорожньо-транспортних пригод.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори утворилися на Повітрофлотському проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Михайла Грушевського, Великій Житомирській, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставелі і на Кільцевій дорозі.

Через ДТП, які сталися біля метро Нивки, утворився затор на проспекті Перемоги.

Також ускладнено рух по вулицях Олени Теліги, Академіка Грекова, Щусєва, Святошинської, Новокостянтинівської, на бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки.

На Теліги та Новокостянтинівській сталися два ДТП. На Богатирській, Маршала Малиновського та Оболонському проспекті також ускладнено рух через аварії.

Десятки ДТП: Київ скували затори

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності, проспекті Миру, вулиці Тампере, вулиці Євгена Сверстюка, Русанівській набережній, вулиці Братиславській бульварі Перова і проспекту Юрія Гагаріна.

На Набережному шосе та Броварському проспекті також обмежено рух через ДТП.

Рух на Північному мосту утруднено у напрямку лівого берега.

Десятки ДТП: Київ скували затори

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Скляному мосту через Володимирський узвіз виявили тріщину в склі.

Крім того, 15 грудня електроопори на Шулявському мосту впали. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали по шляхопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Київ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся