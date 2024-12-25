Десятки будинків без тепла, одну з лікарень евакуюють, - Філатов про наслідки обстрілу Дніпра

Як відзначив Філатов, станом на 14:30 газ, вода та електрика - подаються.

"Щодо житломасиву "Сонячний" - сподіваюсь, що без теплопостачання він не залишиться. Бо ми системно і заздалегідь готувалися до різних сценаріїв. По житломасиву "Придніпровськ" також вже працюють всі можливі служби та необхідні фахівці.", - додав він.

Наразі близько 65 будинків залишаються без теплопостачання.

За словами міського голови, "Пункти незламності" діятимуть у:

школах 136, 108, 57-а;

БК "Енергетик".

Також він додав, що у місті доведеться евакуйовувати одну з лікарень, де перебувають більше сотні пацієнтів. Усіх їх розподілять до інших лікувальних закладів Дніпра.

Зокрема у Придніпровську через відсутність опалення вісім дитячих садків поки що не матимуть змоги приймати дітей.

Внаслідок обстрілу зафіксовано:

близько 300 вибитих вікон;

пошкоджено сім закладів освіти.

Масований обстріл України 25 грудня

Від початку повномасштабної війни Росія систематично завдає ударів по Україні, використовуючи різні види озброєння, включаючи артилерійські системи, ракети, авіацію та безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Уночі російські сили використали дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed, а вже вранці розпочали масований обстріл території України ракетами та балістичними снарядами. Вибухи лунали у низці областей. Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що в ході атаки російська сторона випустила понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.

Міністр закордонних справ України (МЗС) Андрій Сибіга, коментуючи цей обстріл, зазначив, що атака була відповіддю Росії на розмови довкола "різдвяного перемир’я".