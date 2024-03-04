ua en ru
Пн, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Десятки будинків у Херсоні залишились без опалення: що відомо

Херсон, Понеділок 04 березня 2024 10:18
UA EN RU
Десятки будинків у Херсоні залишились без опалення: що відомо Фото: десятки будинків у Херсоні залишились без опалення 4 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Шуменському мікрорайоні Херсона 4 березня сталася аварійна ситуація з опаленням. Його не будуть подавати декілька днів.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У зв’язку із аварійною ситуацією, що сталася на ділянці магістрального трубопроводу на просп. Будівельників, відсьогодні, 4 березня 2024 року, планується відключення опалення", - розповів він.

Де не буде опалення?

  • просп. Будівельників, 1/62, 14, 16, 26, 27а, 3, 4, 6, 7, 8;
  • вул. Робоча, 201, 201а, 203, 203а, 207, 209, 211, 201;
  • просп. Святих Кирила та Мефодія (Димитрова), 28;
  • вул. Івана Богуна (Ілліча), 56, 58, 58а, 64, 64а, 66а, 68.

Планується, що відновлювати опалення будуть до 7 березня.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначив Мрочко.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі 22 лютого. Без опалення та гарячої води залишилося близько 220 житлових будинків.

Крім того, система опалення у Житомирі перейшла у режим економії 27 лютого. Це пов'язано із потеплінням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW
DAILY
Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Денис Малюська: Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати