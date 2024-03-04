Десятки будинків у Херсоні залишились без опалення: що відомо
В Шуменському мікрорайоні Херсона 4 березня сталася аварійна ситуація з опаленням. Його не будуть подавати декілька днів.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"У зв’язку із аварійною ситуацією, що сталася на ділянці магістрального трубопроводу на просп. Будівельників, відсьогодні, 4 березня 2024 року, планується відключення опалення", - розповів він.
Де не буде опалення?
- просп. Будівельників, 1/62, 14, 16, 26, 27а, 3, 4, 6, 7, 8;
- вул. Робоча, 201, 201а, 203, 203а, 207, 209, 211, 201;
- просп. Святих Кирила та Мефодія (Димитрова), 28;
- вул. Івана Богуна (Ілліча), 56, 58, 58а, 64, 64а, 66а, 68.
Планується, що відновлювати опалення будуть до 7 березня.
"Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - зазначив Мрочко.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі 22 лютого. Без опалення та гарячої води залишилося близько 220 житлових будинків.
Крім того, система опалення у Житомирі перейшла у режим економії 27 лютого. Це пов'язано із потеплінням.
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