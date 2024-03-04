Десятки домов в Херсоне остались без отопления: что известно

В Шуменском микрорайоне Херсона 4 марта произошла аварийная ситуация с отоплением. Его не будут подавать несколько дней.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на участке магистрального трубопровода на просп. Строителей, с сегодняшнего дня, 4 марта 2024 года, планируется отключение отопления", - рассказал он.

Где не будет отопления?

просп. Строителей, 1/62, 14, 16, 26, 27а, 3, 4, 6, 7, 8;

ул. Рабочая, 201, 201а, 203, 203а, 207, 209, 211, 201;

просп. Святых Кирилла и Мефодия (Димитрова), 28;

ул. Ивана Богуна (Ильича), 56, 58, 58а, 64, 64а, 66а, 68.

Планируется, что возобновлять отопление будут до 7 марта.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметил Мрочко.

Напомним, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошла авария на теплосети 22 февраля. Без отопления и горячей воды осталось около 220 жилых домов.

Кроме того, система отопления в Житомире перешла в режим экономии 27 февраля. Это связано с потеплением.