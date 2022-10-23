Десятки БПЛА и сотни ликвидированных россиян: новые потери России

За прошедшие сутки наши герои "приземлили" 20 вражеских беспилотников. Также было ликвидировано 400 российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным руководительницы пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на территории временно оккупированного Херсона готовят инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать наших военных.

Тем временем наши военные вчера, 22 октября, за день сбили два вражеских вертолета Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.