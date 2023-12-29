Десятки БПЛА та артсистем, 850 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 29 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 357 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 36 БПЛА та 26 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.12.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, Сили оборони України стримують ворога на Авдіївському напрямку та продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Минулої доби сталося 53 бойових зіткнень. Зокрема, за інформацією в Інститута вивчення війни, ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки і продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.