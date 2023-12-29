Десятки БПЛА и артсистем, 850 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 29 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 357520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 36 БПЛА и 26 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины сдерживают врага на Авдеевском направлении и продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. В частности, по информации Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Бахмута юго-восточнее Клещиевки и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
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