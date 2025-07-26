Десятки боїв на найгарячіших напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за добу 25 липня втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Знищено та пошкоджено сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів. Загальні втрати живої сили росіян з лютого 2022 року вже перевищили мільйон осіб.

Головком ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

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