Десяткам хасидов отказали во въезде в Украину

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что нескольким десяткам хасидов было отказано во въезде в Украину. Они не смогли подтвердить цель своего путешествия.

Об этом Андрей Демченко рассказал РБК-Украина.

Он объяснил, что в соответствии с нормами въезда, кроме положенных паспортных документов, иностранцы должны объяснять цель визита в Украину. В аэропортах и на пунктах пропуска таких лиц не задерживают, но авиакомпании отправляют следующим рейсом за свой счет обратно.

"От сегодня вступили в силу нормы, которые были приняты правительством вчера, относительно запрета въезда в нашу страну иностранцам. Есть четко определенный перечень исключений, иностранцев, которые могут въехать в Украину. Если говорить о той категории лиц, о которой говорилось, то в течение последних нескольких дней мы отмечали некоторое увеличение их на украинской границе", - сказал Демченко.

Напомним, ранее Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана (еврейский Новый год) на просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД планирует ввести технические ограничения для сокращения числа паломников.