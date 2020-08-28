ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Десяткам хасидов отказали во въезде в Украину

Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что нескольким десяткам хасидов было отказано во въезде в Украину. Они не смогли подтвердить цель своего путешествия.

Самые читаемые новости

Об этом Андрей Демченко рассказал РБК-Украина.

Он объяснил, что в соответствии с нормами въезда, кроме положенных паспортных документов, иностранцы должны объяснять цель визита в Украину. В аэропортах и на пунктах пропуска таких лиц не задерживают, но авиакомпании отправляют следующим рейсом за свой счет обратно.

"От сегодня вступили в силу нормы, которые были приняты правительством вчера, относительно запрета въезда в нашу страну иностранцам. Есть четко определенный перечень исключений, иностранцев, которые могут въехать в Украину. Если говорить о той категории лиц, о которой говорилось, то в течение последних нескольких дней мы отмечали некоторое увеличение их на украинской границе", - сказал Демченко.

Напомним, ранее Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана (еврейский Новый год) на просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД планирует ввести технические ограничения для сокращения числа паломников.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины хасиды