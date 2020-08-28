Десяткам хасидів відмовили у в’їзді в Україну

Прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що декільком десяткам хасидів було відмовлено у в’їзді в Україну. Вони не змогли підтвердити мету своєї подорожі.

Про це Андрій Демченко розповів РБК-Україна.

Він пояснив, що відповідно до норм в’їзду, окрім належних паспортних документів, іноземці повинні пояснювати мету візиту в Україну. В аеропортах та на пунктах пропуску таких осіб не затримують, але авіакомпанії відправляють їх наступним рейсом за свій рахунок назад.

"Від сьогодні вступили в силу норми, які були прийняті урядом вчора, щодо заборони в’їзду в нашу країну іноземцям. Є чітко визначений перелік виключень, іноземців, які можуть в’їхати в Україну. Якщо говорити про ту категорію осіб, про яку зазначалося, то протягом останніх декількох днів ми відмічали певне збільшення їх на українському кордоні", - сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше Україна обмежила можливість приїзду хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік) на прохання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС планує ввести технічні обмеження для скорочення числа паломників.