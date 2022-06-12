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В десятках стран день России отметят акциями против войны с Украиной

Фото: В десятках стран день России отметят акциями против войны с Украиной
Автор: Артур Родивилов

В разных странах мира 12 июня, в российский государственный праздник День России, пройдут уличные акции против российской агрессии в Украине. К ним готовятся десятки городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Акции, как правило, организуют живущие в этих странах россияне, которые не согласны с политикой Владимира Путина и выступают против войны. К участию приглашаются и граждане других стран.

Акции, как правило, пройдут у российских посольств или на центральных площадях городов. Активисты соберутся в частности в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне - и ещё в десятках городов.

О каких-либо готовящихся акциях протеста в России или Беларуси на странице организаторов не говорится.

Заявку на согласование акций никто не подавал, а за информирование о несогласованных акциях грозит наказание. Ряд активистов сообщали, что в преддверии 12 июня им звонили сотрудники правоохранительных органов и предупреждали об ответственности за участие в возможных акциях.

После российского вторжения в Украину 24 февраля во многих городах мира проходили массовые акции протеста, собиравшие тысячи и десятки тысяч участников.

В них участвовали и россияне. В самой России были задержаны более 15 тысяч участников акций протеста. В последнее время массовых уличных акций против войны в России не было, проходят только одиночные пикеты, участников которых задерживают.

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Война в Украине