У десятках країн день Росії відзначать акціями проти війни з Україною

Акції, як правило, організовують росіяни, що живуть в цих країнах, і не згодні з політикою Володимира Путіна, виступають проти війни. До участі запрошуються і громадяни інших країн.

Акції, як правило, відбудуться біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться зокрема в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.

Про які-небудь підготовлювані акції протесту в Росії або Білорусі на сторінці організаторів не йдеться.

Заявку на узгодження акцій ніхто не подавав, а за інформування про неузгоджені акції загрожує покарання. Низка активістів повідомляли, що напередодні 12 червня їм дзвонили співробітники правоохоронних органів і попереджали про відповідальність за участь у можливих акціях.

Після російського вторгнення в Україну 24 лютого в багатьох містах світу проходили масові акції протесту, що збирали тисячі і десятки тисяч учасників.

У них брали участь і росіяни. У самій Росії були затримані понад 15 тисяч учасників акцій протесту. Останнім часом масових вуличних акцій проти війни в Росії не було, проходять тільки поодинокі пікети, учасників яких затримують.

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