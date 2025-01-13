Десятиріччя у строю. Де зараз азовець "Апіс", який обороняв Маріуполь і пройшов полон

Майор Нацгвардії Олег "Апіс" Хоменко був одним із п'ятірки командирів, яка керувала обороною "Азовсталі" на початку повномасштабної війни. Разом легендарними "Редісом", "Калиною", Денисом Шлегою та морпіхом "Волиною" він до останнього стояв на захисті Маріуполя.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про Олега "Апіса" Хоменка та де він зараз.

Що відомо про бойовий шлях "Апіса"

Олег Хоменко народився 24 жовтня 1972 року. Проживав у місті Красний Луч Луганської області, яке весною 2014 року потрапило під російську окупацію. Після цього Олег переїхав у Макарів, що на Київщині.

Хоменко працював у міліції (ще до того, як її реформували у поліцію), також займався підприємницькою діяльністю - мав свій шиномонтаж.

Під час Революції Гідності Олег підтримав протестантів, а після початки збройної агресії РФ на Донбасі добровольцем долучився до "Азову". Саме у складі цього полку взяв участь у боротьбі проти окупантів. Зі слів, Хоменка його минуле у правоохоронних органах заважало потрапити на службу в добровольчі батальйони.

Олег "Апіс" Хоменко (фото: Вікіпедія)

Ще у 2014 році він прогнозував, що росіяни можуть жорстоко помститися Маріуполю за те, що їх прогнали з міста.

"Вони ображені на це місто, звідси їх вже виганяли, вони можуть тут дуже багато біди натворити", - говорив тоді "Апіс".

Варто відзначити, що так звані "днрівці" двічі розповсюджували інформацію про те, що вони ліквідували Хоменка. Одного разу йому навіть довелося до них телефонувати, аби особисто заявити, що він живий.

У 2019 році Хоменко за мужність, виявлену у захисті суверенітету держави, отримав медаль "За військову службу Україні".

"Апіс" у складі п'ятірки командирів, які керували обороною Маріуполя. На фото - третій праворуч (фото: Facebook/Рустем Уморов)

Під час повномасштабного російського вторгнення Хоменко уже був командиром комендантської роти. Безпосередньо командував обороною "Азовсталі". Після наказу керівництва у травні 2022 році разом з іншими азовцями вийшов із бункерів заводу й потрапив у російський полон.

У вересні того ж року його разом з Денисом "Редісом" Прокопенком, Святославом "Калиною" Паламаром, Сергієм "Волиною" Волинським та Денисом Шлегою доправили у Туреччину. Вони там перебували на закритому режимному об'єкті.

"Вони не на курорті та не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як у Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі", - розповідала тоді дружина "Редіса" Катерина Прокопенко.

У липні 2023 року усю командирську п'ятірку повернули в Україну. За особистий вклад у боротьбу з окупантами "Апісу" надали звання Героя України і вручили орден "Золота зірка", а також орден Данила Галицького.

"Апісу" у 2022 році надали звання Героя України і вручили орден "Золотої зірки" (фото: Офіс президента)

"Апіс" під час повернення в Україну (фото: Офіс президента)

Де зараз "Апіс" і чим займається

Після повернення в Україну про Хоменка практично немає жодної інформації у публічному просторі. Соцмережі під своїм іменем він також не веде.

Скоріш за все, "Апіс" продовжує залишатися в "Азові", оскільки восени 2024 року саме він організував концерт для своєї бригади у Костянтинівці, що на Донеччині. Про це повідомив лідер гурту "Kozak System", який тоді виступав.

"Відіграли для бригади "Азов". Були козаки з 93-ї, 28-ї, 54-ї "Хижак" і "Лють". "Апіс" Олеже, дякуємо за професійну і секретну організацію цього заходу. В Констасі (сленгова назва Костянтинівки, - Ред.) провернути таку фішку під носом у пі**рів - це майстерність. Всі щасливі. Тримаєм стрій", - написав Іван Леньо.

У грудні журналіст та екс-нардеп Ігор Мосейчук, який не раз "засвічувався" у просуванні російських наративів, намагався втягнути командирів-азовців у скандал, у тому числі й "Апіса". Мосейчук тоді заявив, що ті придбали собі елітні квартири за незрозуміло які гроші. Втім, "Редіс" публічно спростував безпідставні звинувачення Мосейчука, заявивши, що усі його заступники отримали квартири від меценатів і мають не це право, як захисники, які відзначились в обороні України.

Олег "Апіс" Хоменко (фото: Офіс президента)