Десяте місто-господар: УАФ визначилась зі стадіоном для фіналу Кубка України

На організацію вирішальної гри національного Кубка претендувало дві арени – столичний стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського та Центральний стадіон міста Житомира, де приймає суперників місцеве "Полісся". Зрештою перевага була віддана Житомиру, де 14 травня й розіграють почесний трофей.

Центральний міський стадіон Житомира наразі вміщує 5 928 глядачів. У цей час на арені відбувається реконструкція: йде зведення додаткової трибуни на 2 500 глядацьких місць.

Таким чином Житомир стане вже десятим містом, де зіграють фінал національного Кубка. Вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше приймав Київ – 18 разів. П'ять фіналів відбулися у Харкові, два – у Дніпрі. По одному разу – в Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі та Рівному.

Кубок України-2024/25: що відомо

Боротьбу за трофей продовжують вісім команд. Серед них – шість представників УПЛ: донецький "Шахтар", київське "Динамо", житомирське "Полісся", рівненський "Верес", львівський "Рух" та "Олександрія". Ще два клуби представляють Першу лігу: "Буковина" з Чернівців та сумська "Вікторія".

В 1/4 фіналу між собою зустрінуться:

"Олександрія" – "Шахтар"

"Рух" – "Динамо"

"Буковина" – "Вікторія"

"Верес" – "Полісся"

Базова дата проведення матчів – 2 квітня.

Перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Чинним володарем трофея є "Шахтар". В минулорічному фіналі "гірники" перемогли полтавську "Ворсклу" (2:1) та здобули 14-й в історії клубу Кубок України.

За цим показником донецький клуб вийшов на чисте перше місце, випередивши "Динамо" з 13-ма перемогами в турнірі. Крім пари вітчизняних грандів, трофей здобували також одеський "Чорноморець" (двічі), "Ворскла" та сімферопольська "Таврія" – по одному разу.