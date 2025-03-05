Десятый город-хозяин: УАФ определилась со стадионом для финала Кубка Украины

На организацию решающей игры национального Кубка претендовало две арены - столичный стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и Центральный стадион города Житомира, где принимает соперников местное "Полесье". В итоге преимущество было отдано Житомиру, где 14 мая и разыграют почетный трофей.

Центральный городской стадион Житомира сейчас вмещает 5 928 зрителей. В настоящее время на арене происходит реконструкция: идет возведение дополнительной трибуны на 2 500 зрительских мест.

Таким образом Житомир станет уже десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев - 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два - в Днепре. По одному разу - в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Кубок Украины-2024/25: что известно

Борьбу за трофей продолжают восемь команд. Среди них - шесть представителей УПЛ: донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", житомирское "Полесье", ровенский "Верес", львовский "Рух" и "Александрия". Еще два клуба представляют Первую лигу: "Буковина" из Черновцов и сумская "Виктория".

В 1/4 финала между собой встретятся:

"Александрия" - "Шахтер"

"Рух" - "Динамо"

"Буковина" - "Виктория"

"Верес" - "Полесье"

Базовая дата проведения матчей - 2 апреля.

Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". В прошлогоднем финале "горняки" победили полтавскую "Ворсклу" (2:1) и завоевали 14-й в истории клуба Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив "Динамо" с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и симферопольская "Таврия" - по одному разу.