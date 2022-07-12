ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Десять претендентов на одну вакансию: кого ищут работодатели в Киеве

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 15:38
Десять претендентов на одну вакансию: кого ищут работодатели в Киеве Фото: безработных в Киеве больше в 10 раз, чем вакансий
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2022 года на учете в Киевском городском центре занятости находилось 18,2 тысяч безработных. На одну вакансию претендовало в среднем десять безработных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМЦЗ.

В течение первого полугодия 2022 года чаще всего киевские работодатели искали водителей, уборщиков, медсестер, учителей, продавцов, бухгалтеров и грузчиков.

В то же время среди безработных больше всего бухгалтеров, менеджеров, продавцов, руководителей разного уровня.

Напомним, по данным Work.ua, количество вакансий в Украине в июне выросло на 67% до 35,5 тысяч. Однако это втрое меньше, чем до начала войны. В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам.

По данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит